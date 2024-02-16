Путин назвал повышение ставки ЦБ временной мерой
Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки Банком России временной мерой.
«В условиях подъёма ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьёмся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — сказал глава государства.
Он также отметил, что нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности.
«И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил Путин.
Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Центральный банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Текущее инфляционное давление, отметили в Банке России, снизилось по сравнению с осенними месяцами, но «остаётся высоким». Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.
Ранее президент уже заявлял, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться.
Споры о ключевой ставке идут всегда, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, говорил президент в декабре 2023 года. В России создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, повышения производительности труда и роста доходов граждан, качества жизни, при этом фиксируются рекордные объёмы кредитования, причём как корпоративного, так и ипотечного рынков, напомнил глава государства.