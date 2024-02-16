Челябинск, 16 февраля, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 16 февраля на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности назвал повышение ставки Банком России временной мерой.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В условиях подъёма ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьёмся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим — и правительство, и Центральный банк», — сказал глава государства.

Он также отметил, что нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности.

«И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», — добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля Центральный банк России на первом заседании в 2024 году принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Текущее инфляционное давление, отметили в Банке России, снизилось по сравнению с осенними месяцами, но «остаётся высоким». Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг.

Ранее президент уже заявлял, что высокая ключевая ставка Банка России носит временный характер, и по мере разрешения вопросов инфляции она будет снижаться.

Споры о ключевой ставке идут всегда, но цифры свидетельствуют о выборе правильного направления развития, говорил президент в декабре 2023 года. В России создаются условия для эффективной структурной трансформации экономики, повышения производительности труда и роста доходов граждан, качества жизни, при этом фиксируются рекордные объёмы кредитования, причём как корпоративного, так и ипотечного рынков, напомнил глава государства.