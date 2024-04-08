Москва, 8 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Добровольцы в составе Росгвардии будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Министерства обороны России. Соответствующее постановление утвердило правительство страны.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Граждане, вступившие в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, будут получать такие же льготы и меры поддержки, как и добровольцы в составе Минобороны», — говорится в тексте постановления.

В документе уточняется, что речь идёт в том числе о выплатах ежемесячной денежной компенсации, включении периодов пребывания в добровольческих формированиях в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, учёте этих периодов при установлении повышенной выплаты к пенсиям по старости и инвалидности, снабжении вещевым имуществом.

«Для семей погибших добровольцев предусмотрены компенсации расходов по оплате коммунальных платежей», — следует из постановления.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля правительство РФ выделило 4 млрд рублей на поддержку мобилизованных и контрактников.

Деньги предназначены для выплат отдельным категориям мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны России, ежемесячной компенсации в размере 100% пенсии за выслугу лет.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы специальной военной операции получали ту же поддержку, что и остальные участники СВО.