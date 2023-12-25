Москва, 25 декабря, 2023, 17:57 — ИА Регнум. За дискредитацию добровольцев Росгвардии и фейки о них в России предусмотрено уголовное наказание. Соответствующий пакет законов 25 декабря подписал президент страны Владимир Путин. Документы опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Известия/ Эдуард Корниенко

Поправки внесли у уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Статьи о дискредитации Вооруженных сил России теперь касаются и добровольцев Росгвардии. Сроки могут составить до семи и 15 лет лишения свободы.

Кроме того, штрафы до 1 млн рублей КоАП теперь могут назначать и за дискредитацию добровольцев Росгвардии.

Согласно подписанным законам, Росгвардии разрешили иметь в своём составе добровольческие формирования. Создавать их будут на основании решения главы государства.

Добровольческие формирования можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума приняла эти законы в третьем чтении на заседании 12 декабря. Совет Федерации на пленарном заседании 22 декабря одобрил этот пакет законов.

Согласно поправкам, на участников добровольческих формирований Росгвардии распространят льготы и социальные гарантии, действующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований в составе Вооружённых сил. Также ввели наказание за публичное распространение ложной информации об этих формированиях и за содействие в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.