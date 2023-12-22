Москва, 22 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Совет Федерации на пленарном заседании 22 декабря одобрил пакет законов, который наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования. Изменения вносятся в закон «Об обороне» и ряд других законов.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Кроме того, сенаторы одобрили закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Введено наказание за публичное распространение ложной информации об этих формированиях, а также за содействие в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Изменения внесены в Уголовный кодекс. Нарушителям будет грозить до 15 лет лишения свободы.

Также Совет Федерации 22 декабря одобрил закон, устанавливающий административную ответственность за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальный штраф для граждан составит 100 тыс. рублей.

Госдума приняла указанные законы в третьем чтении на заседании 12 декабря. Росгвардия сможет создавать собственные добровольческие формирования, которые можно будет использовать при выполнении отдельных задач в области обороны во время мобилизации, военного положения, вооружённого конфликта или при проведении контртеррористических операций. На участников добровольческих формирований Росгвардии будут распространяться льготы и социальные гарантии, действующие для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований в составе ВС РФ.