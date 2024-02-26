Москва, 26 февраля, 2024, 13:23 — ИА Регнум. В России отдельные категории мобилизованных и военнослужащих, подписавших контракт с Минобороны РФ, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Отдельные категории мобилизованных граждан и контрактников будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% пенсии за выслугу лет. Распоряжение о выделении на эти цели 4 млрд рублей подписано», — уточняется в документе.

Как поясняется в распоряжении, новая мера поддержки коснётся военных, которые до мобилизации или заключения контракта были пенсионерами силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардию и других.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции.

Поручение дано по итогам большой пресс-конференции и прямой линии президента, которая состоялась 14 декабря 2023 года. Правительство должно предоставить доклад в срок до 1 марта.

В январе 2024 года Владимир Путин пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а их дети после 23 лет — нет.

Также в январе 2024 года по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО глава государства поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции в срок не более трёх месяцев.

В декабре 2023 года президент предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и остальные участники специальной военной операции.

Участники СВО имеют следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и другие.

Власти 85 регионов России установили и дополнительные меры соцподдержки. Наиболее распространённые из них — единовременные выплаты в размере до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс. рублей, освобождение от транспортного налога. Льготы положены и детям бойцов, участвующих в специальной военной операции.