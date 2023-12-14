Москва, 14 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В ряды Вооружённых сил России вступили до 486 тысяч добровольцев на сегодняшний день. Об этом заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

По слова президента, на 14 декабря в ВС РФ набраны до 486 тысяч добровольцев, а ежедневно в ряды российской армии примыкают 1,5 тысяч новобранцев.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за неё, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия», — сказал российский лидер.

Президент предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, отметил президент. Депутаты Госдумы должен одобрить такие поправки «на 100%», подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре Путин заявил, что число добровольцев, записавшихся для участия в российской спецоперации на Украине, достигло 300 тысяч. Он отметил, что данные о подписании 270 тыс. контрактов на военную службу устарели всего за несколько дней. По информации Минобороны на это утро, подписано 300 тыс. контрактов.