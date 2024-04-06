Вашингтон, 6 апреля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки используют русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса», — заявили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что именно США и их союзники долгие годы блокируют разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния.

Ранее, 6 апреля, МИД России заявил, что Москва готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия. При этом в ведомстве выразили сожаление, что не все страны настроены на ответственный разговор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 5 апреля назвал вопросы, связанные со стратегической безопасностью, в том числе в космосе, основной потенциальной сферой для диалога с США.

Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе размещения на околоземной орбите ядерных вооружений.