Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В Орске произошла локальная вспышка острой кишечной инфекции. За два дня за помощью к медикам обратились 18 человек. Об этом 6 апреля сообщили в Министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«В районе трёх улиц города Орска 4–5 апреля 2024 года зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста», ― рассказало ведомство в Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что восемь человек госпитализировали, остальные получают амбулаторное лечение. Врачи оценивают состояние всех пациентов как удовлетворительное.

Причиной недомогания стала вода из крана, сообщили в Минздраве.

В Орске работает оперативный медицинской штаб под руководством министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой. Управление Роспотребнадзора и оперштаб приняли решение об отключении подачи воды в домах, находящихся в зоне, где выявлена инфекция.

«Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе 2-го участка», — отметили в минздраве.

Власти пообещали обеспечить население этих домов питьевой и технической водой.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в городе Орске из-за резкого подъёма уровня воды прорвало дамбу на реке Урал. По информации правительства, она разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Дамба была рассчитана на подъём воды в Урале до отметки 5,5 м, но её уровень превысил это значение на четыре метра.

Специалисты приступили к ликвидации последствий. По данным оперативных служб, на территории Оренбургской области подтопило почти 4,3 тысячи жилых домов, в их числе 2450 домов в Орске.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что по состоянию на 15:00 (13:00 мск) 6 апреля уровень реки Урал поднялся до 855 см и в ночь на 7 апреля может дойти до критической отметки. В связи с этим градоначальник потребовал от жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления.

На сегодня из зоны затопления эвакуировали порядка двух тысяч человек. Это те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. На настоящий момент 320 человек, в том числе 85 детей, находятся в пунктах временного размещения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и о халатности. В прокуратуре Оренбургской области сообщили, что частичное разрушение дамбы произошло из-за того, что она находится в ненадлежащем техническом состоянии, для устранения нарушений вовремя не принимали меры.

В 2020 году Западно-Уральское управление Ростехнадзора при осмотре гидротехнической системы Орска выявило 38 замечаний и выдало властям города предписание устранить их до 2022 года. В январе 2024 года ведомство запросило информацию о ходе подготовки ГТС к периоду половодья. Администрация ответила, что проводятся визуальные наблюдения и контроль за состоянием водопропускных сооружений.