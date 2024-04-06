Оренбург, 6 апреля, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Уровень реки Урал поднялся до 855 см и в ночь на 7 апреля может дойти до критической отметки. Об этом 6 апреля сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«По последним данным на 15:00 (13:00 мск), 6 апреля уровень воды в Урале 855 сантиметров, и она будет прибывать. Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки», — написал он.

В связи с этим градоначальник потребовал от жителей немедленно покинуть дома в зоне подтопления, уточнив, что власти в ближайшее время используют систему оповещения, а также призвав людей отнестись к сигналу серьёзно.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля администрация Оренбурга заявила о приближении уровня воды в Урале к опасной отметке. Уточнялось, что утром в субботу вода поднялась до уровня 828 см, а опасной считается отметка в 930 см.

В Оренбургской области 5 апреля из-за паводка прорвало насыпную дамбу в Орске, из-за чего в городе произошло подтопление. Власти города ранее сообщили об угрозе и начали эвакуацию жителей, также призвав их перебираться в безопасные места, для чего организовали автобусы.

Мэр Орска Василий Козупица 6 апреля рассказал, что утром уровень реки Урал в Оренбургской области вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра выше опасного значения. По его словам, затопившая город вода будет уходить полторы-две недели.

В правительстве Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в зоне прорыва дамбы и подтопления в Орске.

Следственный комитет возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. В пресс-службе прокуратуры Оренбургской области отметили, что прорыв дамбы в Орске произошёл из-за не вовремя принятых мер по её содержанию в надлежащем техническом состоянии.