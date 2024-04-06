Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Порядка двух тысяч человек эвакуировали из зоны затопления в городе Орске, сообщили 6 апреля в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Егор Алеев / ТАСС

В число эвакуированных входят и те, кто выехал из затопленных районов самостоятельно, и вывезенные спасателями. К этому моменту 320 человек, в том числе 85 детей, приняли в пунктах временного размещения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879714" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вид на Орск с вертолёта, видно, что затопило уже почти всё

Также в региональном правительстве сообщили, что уровень воды в реке Урал на четыре метра превысил отметку, на которую рассчитана дамба.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске частично разрушилась дамба из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал. Как сообщили в правительстве региона, дамба разрушилась в одном месте — на участке с наибольшей нагрузкой. Специалисты приступили к ликвидации последствий.

Людей начали эвакуировать, некоторые самостоятельно покинули подтопленные районы. Утром спасатели, объезжая территорию на надувных лодках, обнаружили два тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 РФ). Как сообщили 6 апреля в прокуратуре Оренбургской области, частичное разрушение дамбы произошло из-за того, что она находится в ненадлежащем техническом состоянии, для устранения нарушений вовремя не принимали меры.