Оренбург, 6 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Причиной прорыва дамбы в Орске стали не вовремя принятые меры по её содержанию в надлежащем техническом состоянии. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879678" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Отмечается, что надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства при содержании дамбы в Орске, установив, что органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения при содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган по этому поводу

В прокуратуре утончили, что первому замглавы Орска в марте 2024 года направляли предостережение о недопустимости нарушения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

«В связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии, 5 апреля 2024 года произошёл прорыв дамбы», — проинформировали в ведомстве.

Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев направил следственным органам постановление для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»), а также по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как передавало ИА Регнум, власти Оренбургской области 5 апреля сообщили жителей об угрозе прорыва дамбы в Орске из-за сильного подъёма уровня воды в реке Урал. После этого людей начали эвакуировать в безопасные районы. В ночь на 6 апреля дамбу прорвало, из-за чего часть домов в Орске полностью ушла под воду.

Мэр города Василий Козупица 6 апреля заявил, что уровень реки Урал в Оренбургской области утром поднялся до 9,27 метра, что более чем на два метра превысило опасное значение. Он уточнил, что в некоторых районах уровень реки за несколько часов поднялся на четыре метра.

Власти региона 6 апреля опровергли сообщения о полном разрушении дамбы в Орске в результате паводка. Количество жертв наводнения, по данным Telegram-канала «112», в городе возросло до четырёх человек.