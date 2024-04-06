Москва, 6 апреля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Западно-Уральское управление Ростехнадзора при осмотре гидротехнической системы Орска в 2020 году выявило 38 замечаний и выдало властям города предписание устранить их до 2022 года, сообщила 6 апреля ТАСС пресс-служба ведомства.

Егор Алеев/ТАСС

После проверки выписали штраф 20 тыс. рублей, но результаты работ по устранению замечаний проконтролировать не удалось из-за введения в марте 2022 года моратория на проверки. При этом ведомство направляло управлению жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации города предупреждения, что нужно ограничивать проезд по гребню дамбы.

Пресс-служба также сообщила, что Ростехнадзор в январе 2024 года запросил информацию о ходе подготовки ГТС к периоду половодья. Администрация ответила, что проводятся визуальные наблюдения и контроль за состоянием водопропускных сооружений.

Как сообщало ИА Регнум, дамбу в Орске прорвало вечером 5 апреля, местные власти сообщили об угрозе подтопления района Старый город. На следующий день правительство Оренбургской области сообщило, что дамба в городе была рассчитана на подъём воды в Урале до отметки 5,5 м, но она достигла уровня 9,6 м.

Прокуратура Оренбургской области заявила, что органы Гостехнадзора предупреждали местные власти о нарушениях при содержании дамбы. По данным ведомства, в марте этого года первый замглавы Орска получил предостережение, что недопустимо нарушать законодательство о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

По информации регионального правительства, в зоне подтопления в Орске обнаружили тела двух человек. Telegram-канал «112» сообщал о четверых погибших.