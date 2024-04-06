Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Дамба в Орске, которую прорвало под напором воды из-за паводка, была рассчитана на подъём воды в Урале до отметки 5,5 м, но её уровень превысил это значение, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области 6 апреля в соцсети «ВКонтакте».

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«Дамба, которая частично разрушилась, согласно проектной документации, рассчитана на уровень Урала в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала — 9,6 м. Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что эвакуация в городе продолжается. В Орске открыли шесть пунктов временного размещения. По данным на утро 6 апреля в них находились 235 человек, в том числе 73 ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, власти Оренбургской области 5 апреля проинформировали жителей об угрозе прорыва дамбы в Орске в результате сильного подъёма уровня воды в реке Урал и начали эвакуировать людей в безопасные районы. В ночь на 6 апреля дамбу прорвало, из-за чего часть домов в городе полностью оказалась под водой.

Позднее в этот же день в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области заявили, что прорыв дамбы в Орске произошёл из-за не вовремя принятых мер по её содержанию в надлежащем техническом состоянии. По информации надзорного ведомства, органы Гостехнадзора ранее выявляли нарушения в содержании дамбы и направляли предписания в уполномоченный орган по этому поводу.

Следственный комитет после прорыва дамбы в Орске возбудил дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности. Следователи во время предварительного расследования дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

6 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили о гибели двух человек за время подтопления в городе. Тела обнаружили при патрулировании участков, попавших под подтопление.