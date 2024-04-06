Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Информация о полном разрушении дамбы в подтопленном городе Орске не соответствуют действительности. Об этом 6 апреля сообщили в правительстве Оренбургской области.

МЧС России/ТАСС

«Информация о полном разрушении дамбы в Орске не соответствует действительности», — заявил представитель местных властей в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что протяжённость дамбы в Орске составляет несколько километров и она разрушена только в одном месте, в котором самая большая нагрузка.

«Специалисты ликвидируют последствия [ЧП]», — добавил представитель регионального правительства.

Ранее 6 апреля в СМИ появились сообщения, что дамба на реке Урал в Орске полностью разрушилась.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы, специалисты нашли на ней два частичных повреждения. Городские власти заранее предупредили горожан об угрозе ЧП из-за паводковых вод.

Мэр Орска Василий Козупица 6 апреля сообщил, что уровень реки Урал в Оренбургской области утром поднялся до 9,27 метра, что более чем на два метра превысило опасный уровень. По его словам, в некоторых из районов уровень Урала поднялся на четыре метра за несколько часов.

По информации властей региона, на территории Оренбургской области паводковыми водами подтопило свыше 2,5 тыс. жилых домов. Из зоны подтопления эвакуировали более 4,2 тыс. человек, включая 1019 детей. В пунктах временного размещения находятся 427 человек. Позднее стало о трёх жертвах затопления в Орске, тела которых обнаружили в районе Старого города.