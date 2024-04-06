Оренбург, 6 апреля, 2024, 12:18 — ИА Регнум. По факту прорыва дамбы в Орске возбудили дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности, сообщили 6 апреля в следственном управлении Следственного комитета в Оренбургской области.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ», — проинформировало ведомство.

В ходе предварительного следствия следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за строительство, обслуживание и эксплуатацию дамбы.

Как сообщало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек.

По состоянию на 6 апреля уровень реки Урал в Оренбургской области вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превышает опасный уровень.

Спасатели эвакуировали из зоны подтопления свыше 4,2 тыс. человек. В пункты временного размещения доставили 427 человек. Известно о трёх жертвах затопления в Орске.

Прокуратура сообщила о выявлении нарушений при содержании дамбы. Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности по факту прорыва дамбы в Орске. Власти подтвердили гибель двоих человек.