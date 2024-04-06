Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Дамба на реке Урал в Орске не выдержала потока воды и полностью разрушилась. Об этом 6 апреля сообщили в оперативных службах.

Кадр из видео

«В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена», ― сказал в беседе с ТАСС представитель оперативных служб.

Он также добавил, что растёт объём сброса воды с Актюбинского водохранилища.

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Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. Специалисты обнаружили на ней два частичных повреждения. При этом власти города заранее предупредили жителей об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. Из микрорайона Старый город начали эвакуировать жителей, также в Орске организовали шесть пунктов временного размещения.

Мэр Орска Василий Козупица 6 апреля заявил, что уровень реки Урал в Оренбургской области к утру вырос до 9,27 метра, что более чем на два метра превышает опасный уровень. Он уточнил, что в некоторых районах уровень реки вырос на четыре метра за несколько часов.

По данным местных властей, в результате разлива паводковых вод на территории Оренбургской области подтопило свыше 2,5 тыс. жилых домов. Также в зону подтопления попали 6886 приусадебных участков на территории 29 муниципальных образований в 102 населённых пунктах.

Из зоны подтопления эвакуировали свыше 4,2 тыс. человек, включая 1019 детей. В пункты временного размещения доставили 427 человек.

Уже известно о трёх жертвах затопления в Орске. Тела погибших нашли в районе Старого города.

Ранее в этот же день пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области сообщила о формировании списков пострадавших из-за подтопления жителей Орска. Местные власти организовали выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР.