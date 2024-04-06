Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате затопления в городе Орске в Оренбургской области, сообщил 6 апреля Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах видно, что вода затопила жилые дома.

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Информацию об обнаружении трёх тел подтвердили в оперативных службах региона, по данным которых, их нашли в зоне затопления — в районе Старого города. Двоих человек нашли на улице и одного — в доме.

Как сообщало ИА Регнум, в Орске из-за паводка прорвало дамбу, в зоне затопления оказались 2556 жилых домов и 6886 приусадебных участков. Из районов подтопления эвакуировали 4208 человек, включая 1019 детей. Эвакуированных расселили в пункты временного размещения. В Орске их оборудовали в школах.

Как сообщил мэр Орска Василий Козупица, река Урал в этом году поднялась не только выше среднего уровня, но и выше опасного уровня, составляющего семь метров. Она поднялась на 9,27 метра и ещё продолжила прибывать.