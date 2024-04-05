Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Специалисты обнаружили два частичных повреждения на дамбе в Орске Оренбургской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу города Василия Козупицу.

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«Произошло частичное повреждение тела дамбы в двух местах», — уточнили представители областной администрации.

В пресс-службе отметили: для восстановления объекта привлечены бригады и техника.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. В зоне подтопления оказались свыше 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. Из микрорайона Старый город начали эвакуировать жителей.

В городеоткрыли шесть пунктов временного размещения эвакуированных. В них уже приняли по меньшей мере 135 человек, включая 55 несовершеннолетних. По последним данным, которые приводятся региональным правительством, пострадавших в результате прорыва дамбы нет.

В зону подтопления направили более 200 полицейских, которые обеспечивают безопасность и помогают сотрудникам МЧС проводить спасательные работы. Главное управление МВД России по региону опубликовало видеозапись того, как сотрудник полиции в Орске вынес на спине из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья.