Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В городе Орске в Оренбургской области возникла угроза прорыва дамбы и подтопления водой реки Урал ряда жилых районов, сообщили 5 апреля в пресс-службе городской администрации.

Администрация Орска

«В связи с угрозой прорыва дамбы и подтопления водой из реки Урал площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева жителям необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения 13,52,11», — сообщили в администрации.

Городские власти указали адреса пунктов временного размещения — школа № 13 на улице Сорокина, 6, школа № 52 на проспекте Ленина, 85б, и школа № 11 на улице Тагильской, 35. Жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, организуют автобусы для доставки в пункты временного размещения.

Также власти сообщили, что пока есть некоторые утечки, которые устраняют. Для устранения протечек грузовики везут бут.

Как сообщало ИА Регнум, по данным МЧС от 4 апреля, паводковая ситуация входит в активную фазу в 34 российских регионах. В Оренбургской области в пункты временного размещения прибыли 90 человек.

По данным от 5 апреля, в регионе подтоплены 1659 домов и 5062 придворовых участка. С подтопленных территорий эвакуировали 2797 человек, из них 636 — дети. В пунктах временного размещения находятся сейчас 185 человек.