Оренбург, 6 апреля, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Власти формируют списки жителей Орска, пострадавших из-за подтопления, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

Для работы с гражданами, поступившими в пункты временного размещения (ПВР), созданы выездные бригады сотрудников многофункциональных центров предоставления услуг (МФЦ).

«В Орске организованы выездные бригады сотрудников МФЦ для работы в ПВР. Администрация Орска формирует списки пострадавших», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в случае среднего или тяжкого вреда здоровью жители могут получить материальную помощь до 400 тысяч рублей, а при легком вреде — 200 тысяч рублей.

За частично утраченное имущество первой необходимости предусмотрена материальная помощь в 25 тысяч рублей на человека, а при полностью утраченном имуществе первой необходимости — 50 тысяч. Кроме того, всем пострадавшим выплатят по 10 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Специалисты обнаружили два частичных повреждения на дамбе. Для восстановления объекта привлекли бригады и технику.

В зону подтопления попали свыше четырёх тысяч домов и более десяти тысяч человек. Из микрорайона Старый город начали эвакуировать жителей. В Орске организовали шесть пунктов временного размещения. Число эвакуированных в ПВР увеличилось до 235 человек, включая 73 несовершеннолетних.

После прорыва дамбы население сохраняет спокойствие, паники среди жителей нет. По информации пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области, пока никто не обращался за медицинской помощью.