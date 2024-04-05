Псков, 5 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Арест причастному к контрабанде взрывчатки в иконах с Украины продлили до 29 июня. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Суд удовлетворил заявленное ходатайство, продлив меру пресечения на 2 месяца, до 29 июня 2024 года включительно», ― сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

О продлении задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало региональное управление ФСБ России. Псковский районный суд на заседании 5 апреля ходатайство удовлетворил.

Как сообщало ИА Регнум, взрывчатку иностранного производства сотрудники ФСБ обнаружили 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы. Опасный груз нашли в партии православных икон и церковной утвари с Украины, следовавшей в Россию через шесть страны Евросоюза ― Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

На территорию страны пытались провезти 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. В МВД заявили, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом.

Перевозившего опасный груз водителя задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент тревожным сигналом. Он отметил, что этот случай красноречиво демонстрирует, какие террористические методы использует киевский режим.

Псковский городской суд 1 апреля арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки Дмитрия Гратия. Эту меру пресечения 4 февраля продлили на два месяца. Согласно материалам дела, у обвиняемого российское и иностранное гражданства.

Ранее 5 апреля Псковский областной суд прекратил судебное производство по одному из фигурантов дела о контрабанде в Россию взрывчатки в православных иконах. Согласно материалам суда, речь идёт о Хочбаре Джамалове.