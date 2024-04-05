Псков, 5 апреля, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Псковский областной суд прекратил судебное производство по одному из фигурантов дела о контрабанде в Россию взрывчатки в православных иконах с территории Украины. Об этом 5 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

ЦОС ФСБ РФ

По данным агентства, речь идёт о Хочбаре Джамалове. Уголовное дело в отношении него возбудили по п. «в» ч. 2 статьи 226.1 УК РФ ― «Контрабанда <…> взрывчатых веществ, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов…».

«Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — следует из данных на сайте суда.

Как сообщало ИА Регнум, взрывчатку иностранного производства сотрудники ФСБ обнаружили 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы. Опасный груз нашли в партии православных икон и церковной утвари с Украины, следовавшей в Россию через шесть страны Евросоюза ― Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

На территорию страны пытались провезти 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. В МВД заявили, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом.

Перевозившего опасный груз водителя задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент тревожным сигналом. Он отметил, что этот случай красноречиво демонстрирует, какие террористические методы использует киевский режим.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных.

Псковский городской суд 1 апреля арестовал фигуранта дела о провозе взрывчатки Дмитрия Гратия. Эту меру пресечения 4 февраля продлили на два месяца. Согласно материалам дела, у обвиняемого российское и иностранное гражданства.