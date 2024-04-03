Москва, 3 апреля, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных, заявила 3 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Я считаю, что комментировать действия душевнобольных — это угроза самим этим заразиться», — сказала она.

Захарова добавила, что террористы, которые так действовали, должны сами объяснить свою логику, либо нужно, чтобы её объяснили врачи, которые специализируются на соответствующих заболеваниях.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля ФСБ сообщила о пресечении трансграничного канала ввоза взрывчатых веществ в Россию. Силовики задержали крупную партию контрабанды, в которой взрывчатку и взрывные устройства спрятали в иконах и церковной утвари. Груз везли с Украины транзитом через шесть европейских государств.

Водителя, который провозил опасный груз, задержали. ФСБ заявила, что организаторов и причастных к преступлению, в том числе иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент тревожным сигналом. Он отметил, что этот случай красноречиво демонстрирует, какие террористические методы использует киевский режим.