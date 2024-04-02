Москва, 2 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Обнаружение партии взрывчатки в грузе с иконами и церковной утварью, которые с Украины через страны ЕС пытались ввезти в Россию, является тревожным сигналом. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это ещё один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим», — подчеркнул он.

Песков добавил, что в администрации Кремля нет дополнительных подробностей по этому делу, всю информацию уже предоставила ФСБ.

«Разумеется, это будет дальше расследоваться, нам нечего добавить к тому, что было объявлено ФСБ», ― сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 2 апреля в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке госграницы обнаружили взрывчатку иностранного производства. Силовики нашли взрывчатку в партии православных икон и церковной утвари с Украины.

Установлено, что контрабандную доставку взрывчатых веществ в страну с украинской территории осуществляли транзитом через европейские государства ― Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Всего силовики извлекли 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Подозреваемого в причастности к преступлению задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

Следователи возбудили уголовное дело. В ФСБ пообещали, что организаторов и соучастников преступления, включая иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.