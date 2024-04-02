Москва, 2 апреля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. В Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска на латвийско-российском участке государственной границы обнаружили взрывчатку иностранного производства. Об этом 2 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Уточняется, что взрывчатку нашли в партии православных икон и церковной утвари с Украины.

Трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ с украинской территории транзитом через европейские государства ФСБ пресекла совместно с Федеральной таможенной службой.

«Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина ― Румыния ― Венгрия ― Словакия ― Польша ― Литва ― Латвия ― Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», ― уточнили в ФСБ.

Подозреваемого в причастности к преступлению задержали. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через российскую границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

В ФСБ пообещали, что организаторов и соучастников преступления, включая иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.

Как сообщил позднее задержанный, начиненные взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

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Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане 31 марта задержали троих преступников, планировавших новые теракты, при осмотре мест задержания у них обнаружили и изъяли оружие, боеприпасы и готовое самодельное взрывное устройство.

В Ставропольском крае 29 марта силовики задержали трёх уроженцев Центральной Азии. Их обвинили в подготовке теракта на территории Ставрополья. Как пояснили в ФСБ, мигранты планировали устроить взрыв в одном из мест массового пребывания. В квартире, где проживали фигуранты, обнаружили составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Только в Ставропольском крае за 2023 год сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 терактов на этапе подготовки. Террористы планировали атаки на объекты транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и массового пребывания людей.