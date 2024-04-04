Москва, 4 апреля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Фигуранту дела о провозе на территорию России с Украины через страны ЕС взрывчатки, которая была спрятана в партии икон и церковной утвари, предъявили обвинение и арестовали на два месяца. Об этом 4 апреля со ссылкой на информированный источник сообщило «РИА Новости».

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Уголовное дело в отношении задержанного возбудили по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ ― «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ».

По постановлению Псковского городского суда 1 апреля подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на десять суток.

«Ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев», — сообщил собеседник агентства.

Информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Отмечается, что у обвиняемого есть как гражданство России, так и гражданство иностранного государства.

Как сообщало ИА Регнум, о пресечении трансграничного канала ввоза взрывчатых веществ в Россию ФСБ сообщила 2 апреля. Силовики задержали крупную партию контрабанды, в которой взрывчатку и взрывные устройства спрятали в иконах и церковной утвари. Груз везли с Украины транзитом через шесть европейских государств.

Всего на территорию страны пытались провезти 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7. В МВД заявили, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом.

Перевозившего опасный груз водителя задержали. На допросе он сообщил, что начинённые взрывчаткой иконы везли в Москву, где их должны были выгрузить.

ФСБ заявила, что организаторов и причастных к преступлению, в том числе иностранных граждан, объявят в розыск и привлекут к ответственности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент тревожным сигналом. Он отметил, что этот случай красноречиво демонстрирует, какие террористические методы использует киевский режим.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение ввозить с Украины в Россию взрывчатку, спрятав её в иконы, можно принять только на основании логики душевнобольных. Дипломат добавила, что террористы, которые так действовали, должны сами объяснить свою логику, либо нужно, чтобы её объяснили врачи, которые специализируются на соответствующих заболеваниях.