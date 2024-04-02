Псков, 2 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Кадры пресечения канала доставки взрывчатки с Украины в иконах опубликовала 2 апреля ФСБ.

Кадр из видео

В иконах, сообщили в ведомстве, спрятали гексоген — взрывчатое вещество. Его взрывчатая мощность в два с половиной раза выше, чем тротила.

«Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома. В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооружённых сил для совершения диверсий», — сообщил представитель силовых структур.

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Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 2 апреля проинформировала о пресечении канала ввоза с Украины самодельных бомб. Их спрятали в православных иконах. Ввоз груза пресекли на таможне, задержали одного из участников преступления в рамках возбуждённого уголовного дела о незаконном перемещении через границу России взрывчатых веществ.