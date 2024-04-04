Вашингтон, 4 апреля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в начале следующей недели внесут в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) резолюцию, призывающую к неразмещению ядерного оружия в космосе. Об этом в четверг, 4 апреля, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы внесём эту резолюцию на голосование в Нью-Йорке в начале следующей недели», — указал Кирби в ходе брифинга.

Представитель Белого дома напомнил, что постоянный представитель Вашингтона при международной организации Линда Томас-Гринфилд ещё в прошлом месяца объявила о намерении Соединённых Штатов Америки и Японии внести в Совбез ООН на голосование резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Также Джон Кирби отметил, что американская сторона рассчитывает на поддержку этого документа с российской стороны, поскольку президент России Владимир Путин указывал на отсутствие намерений по размещению ядерных вооружений в космосе.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений. Глава государства напомнил, что Россия не делает в космосе ничего, чего бы не делали другие государства.