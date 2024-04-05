Мурманск, 5 апреля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после нападения будет проходить лечение в регионе. Об этом 5 апреля заявила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Губернатор остается на лечении в Мурманской области», — заявила она «ТАСС».

По словам пресс-секретаря, на данный момент переводы губернатора в другие медучреждения не планируются.

Ранее, 5 апреля, Сечкина рассказала, что глава региона находится в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику, чтобы принимать дальнейшие решения о лечении. При этом она добавила, что прогнозировать, сколько займет восстановление Чибиса, не представляется возможным.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор завершил встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Глава региона получил ножевое ранение в живот, и его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Пресс-служба губернатора сообщила, что угрозы для жизни главы региона нет.

В больнице Чибису провели операцию. Как рассказал главврач Юрий Ширяев, она прошла успешно. Придя в себя после операции, глава региона поблагодарил медиков.

Следственный комитет 5 апреля опубликовал видео с места нападения на губернатора. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

Задержанный по подозрению в нападении в ходе допроса рассказал о мотивах преступления. По его словам, он испытывал к Чибису неприязнь, хотя и не был лично знаком с главой региона. Также выяснилось, что совершившего нападение ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью.