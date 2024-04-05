Мурманск, 5 апреля, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, получивший ранение в результате нападения с ножом, пришёл в себя после операции. Первое видео из больницы глава региона опубликовал в Telegram-канале 5 апреля.

Кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«Пришёл в себя после операции <…> Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой. Только вперёд! Всё будет хорошо», ― сказал Чибис.

Он также поблагодарил врачей, которые спасли, сделали всё быстро, чётко и правильно, а также всех тех, кто переживал за него и поддерживал.

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Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. В пресс-службе губернатора уточнили, что угрозы для жизни главы региона нет.

Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое. К Чибису также выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым. При отправке в операционную Чибис находился в сознании и отвечал на все вопросы. Главу области прооперировали и направили в реанимационное отделение.

В ближайшее время в послеоперационный период Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Б. Стало известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

Сотрудники Следственного комитета РФ пытаются установить причины и мотивы нападения. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого преступления.