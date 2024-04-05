Мурманск, 5 апреля, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Следственный комитет 5 апреля опубликовал видео с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

СК России. Кадр из видео Нож, с которым напали на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

На видео место перед зданием ДК «Строитель» в городе Апатиты, в котором ранили Чибиса, виден автомобиль. Также оперативники запечатлели на кадрах оружие нападения на главу региона — нож.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3879418" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места нападения на Андрея Чибиса

Как сообщало ИА Регнум, СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство в связи с нападением на Чибиса вечером 4 апреля в Апатитах. Глава региона проводил встречу с горожанами в зале ДК «Строитель». Когда встреча закончилась, он пошёл к выходу, где его ножом в живот ранил 42-летний житель города Александр Б.. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали сотрудниками Росгвардии.

Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль. В ходе расследования выяснилось, что совершившего нападение ранее привлекали к административной ответственности, а также к уголовной ответственности за причинение лёгкого вреда здоровью. Как признался мужчина, он ударил Чибаса ножом из неприязни, при этом он лично не был знаком с губернатором.

Чибиса госпитализировали в городскую больницу и провели ему операцию. Как рассказал главврач Юрий Ширяев, операция прошла успешно. Губернатору, по его словам, сильно повезло — нож не задел аорту. Придя в себя, глава региона поблагодарил врачей и сказал, что будет восстанавливаться.