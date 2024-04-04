Апатиты, Мурманская область, 5 апреля, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Житель города Апатиты Мурманской области Александр Б., который предположительно напал на главу региона Андрея Чибиса, ранее привлекался к административной ответственности, следует из картотеки дел Апатитского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Ранее появилась информация о том, что на Андрея Чибиса напали после мероприятия в Апатитах.

Согласно картотеке дел, Александра Б. привлекали по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ за оставление места дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в мае 2022 года. Суд постановил лишить его права управления транспортными средствами на один год.

При этом источник, слова которого приводит «РИА Новости», утверждает, что предположительно напавший на Чибиса ранее также якобы привлекался за причинение вреда здоровью.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля на Андрея Чибиса совершили вооружённое нападение после его встречи с жителями города Апатиты во Дворце культуры «Строитель». Также в Сети появилось видео с кадрами с места мероприятия.

В результате нападения Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован в Апатитско-Кировскую больницу. В пресс-службе губернатора уточнили, что угрозы для жизни главы региона нет.

Подозреваемым в нападении на Чибиса оказался местный житель. Его задержал сотрудник Росгвардии. При задержании подозреваемый получил ранение в ногу