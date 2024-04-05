Мурманск, 5 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Задержанный за покушение на губернатора Мурманской области рассказал, почему совершил нападение на Андрея Чибиса. Об этом мужчина рассказал в ходе допроса, сообщили 5 марта в Следственном комитете России.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«В ходе допроса мужчина пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», ― говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств нападения.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали вечером 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов в местном ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. В пресс-службе губернатора уточнили, что угрозы для жизни главы региона нет.

Врачи оценили состояние губернатора как тяжёлое. К Чибису также выехала бригада медиков во главе с министром здравоохранения Мурманской области Дмитрием Панычевым. При отправке в операционную Чибис находился в сознании. Его прооперировали и направили в реанимационное отделение.

Глава региона пришёл в себя после операции. В ближайшее время Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

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Подозреваемого в нападении задержали. Им оказался местный житель Александр Б. Стало известно, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности.

Сотрудники Следственного комитета РФ пытаются установить причины и мотивы нападения. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование этого преступления.