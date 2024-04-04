Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщили в пресс-службе главы региона.

кадр из видео Губернатор Мурманской области Андрей Чибис

Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса напали и он получил ножевое ранение в живот. Это случилось после встречи губернатора с местными жителями во дворце культуры «Строитель» в Апатитах.

Главу региона госпитализировали в больницу. При отправке в операционную он находился в сознании и отвечал на все вопросы.

Также появилась видеозапись с кадрами мероприятия. Самого момента нападения на Чибиса на них нет.