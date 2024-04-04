Угрозы для жизни главы Мурманской области нет — пресс-служба
Пресс-секретарь заявил, что угрозы для жизни главы Мурманской области Чибиса нет
Мурманск, 4 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, сообщили в пресс-службе главы региона.
кадр из видео
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
Ранее стало известно, что на Андрея Чибиса напали и он получил ножевое ранение в живот. Это случилось после встречи губернатора с местными жителями во дворце культуры «Строитель» в Апатитах.
Главу региона госпитализировали в больницу. При отправке в операционную он находился в сознании и отвечал на все вопросы.
Также появилась видеозапись с кадрами мероприятия. Самого момента нападения на Чибиса на них нет.