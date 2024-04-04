Тегеран, 4 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на иврите обратился к Израилю, пригрозив ответом за атаку на иранское консульство в Сирии.

ТАСС/Iranian Supreme Leader’S Office via ZUMA Press Wire Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

«С Божьей помощью мы заставим сионистов раскаяться в преступлении, агрессии против иранского консульства в Дамаске», — заявил Хаменеи на своей странице в соцсети X.

Вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. Средства противовоздушной обороны Сирии смогли частично отразить атаку.

По данным источника иранского издания Tasnim, в результате удара погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших, как сообщалось, был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

После авиаудара Израиля в МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на удар Израиля по консульству.

Россия решительно осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД потребовал от Израиля прекратить агрессивные действия и призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских войск.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 апреля порассуждал о возможном ответе Ирана на удар Израиля. По его словам, было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по посольству США в Израиле.