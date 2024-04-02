Москва, 2 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 апреля порассуждал о возможном ответе Ирана на удар Израиля.

Majdi Fathi/Global Look Press

«Было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов», — заявил он, отвечая на вопрос «РИА Новости».

Израиль 1 апреля нанёс ракетный удар, который разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Сирийские средства ПВО частично отразили ракетную атаку. По сообщениям, на проспекте Меззе в Дамаске пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством.

При этом в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. При атаке, по неподтверждённым данным, также погибли несколько иранских дипломатов.

Иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске 1 апреля сообщило, что пять человек погибли и 12 получили ранения в результате авиаудара Израиля по консульству.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске. Он осудил действия израильских военных, назвав их «бесчеловечным» нападением.

Москва решительно осудила удар Тель-Авива по иранскому консульству. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 2 апреля сообщил, что страна запросила открытое заседание Совета Безопасности ООН после атаки Израиля. В посольстве России в Тегеране заявили, что удар Израиля по иранскому консульству не только нарушает основы международного права, но также угрожает дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.