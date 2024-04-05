Вашингтон, 5 апреля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Американский бизнесмен, основатель компаний Space X и Tesla, мультимиллиардер Илон Маск сравнил идею вхождения Украины в НАТО с началом фильма о ядерном апокалипсисе. Он написал об этом 4 апреля в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Именно вот так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», — отметил Маск, комментируя слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о перспективах вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля Блинкен заявил, что Украина, по его мнению, находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Он также назвал целью июльского саммита альянса в Вашингтоне содействие «возведению моста» к членству Киева в блоке.

Ранее в этот же день американская газета The New York Times написала, что лидеры стран НАТО не будут приглашать Украину в НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия альянса. Отмечалось, что Франция и Германия продолжают высказываться против вхождения Киева в блок.

В феврале китайский военный обозреватель Сун Чжунпин заявил, что Германия и Франция долго будут противиться вступлению Украины в НАТО. Он отметил, что подписанные Киевом с Берлином и Парижем соглашения о гарантиях безопасности являются скорее политическим обязательством и необязательны в практическом смысле.

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни 17 февраля заявил, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех. По его мнению, в этом вопросе необходимо придерживаться осторожного подхода.

Президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявлял, что к конфликту на Украине в том числе привело стремление НАТО добраться до российских границ. Российский лидер уточнил, что к этому также привели антиконституционный переворот в Киеве и его военные действия в Донбассе.