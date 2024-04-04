Вашингтон, 4 апреля, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 4 апреля, что Украина находится на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле. Об этом он сказал на фоне дискуссий о дальнейшей американской поддержке Киева.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Мы на той траектории, при которой Украина в средне− и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах», — заявил Блинкен по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта президент США Джо Байден делегировал Блинкену «полномочия определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 млн долларов помощи Украине». Перед этим США заверяли, что выделят Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для HIMARS. Об этом заявлял помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Позднее консультант Госдепа США Эдвард Люттвак заявил, что Великобритания, Франция и государства Северной Европы ведут тайную подготовку к отправке войск в зону конфликта на Украине. По его словам, странам альянса в скором времени придётся отправить войска на территорию Украины или смириться с катастрофическим поражением Киева в конфликте с Россией.