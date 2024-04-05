Вашингтон, 5 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Лидеры государств — участников НАТО на июльском саммите по случаю 75-летия военно-политического блока не будут приглашать Украину, несмотря на продолжающееся продвижение Вооружённых сил России и угрозу больших потерь территории для Киева. Об этом 4 апреля написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

AP/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Представители альянса согласны, что этого не произойдёт на торжествах, запланированных в Вашингтоне на июль», — говорится в публикации.

По информации издания, в данный момент альянс не намерен принимать в свой состав новую страну, способную из-за соглашения о коллективной безопасности НАТО втянуть блок в крупнейший сухопутный вооружённый конфликт на территории Европы с 1945 года.

Как отметили источники газеты, Франция и Германия продолжают выступать против вхождения Украины в НАТО, и добавили, что Запад намерен чётко дать понять Киеву, какие ему необходимо выполнить условия для начала переговоров о вхождении в альянс.

В материале уточняется, что из-за продолжающегося наступления армии России «ни одна из этих вещей не будет иметь значения к июлю», так как возможность поражения Киева в конфликте, по мнению автора статьи, выглядит всё более реальной.

Как сообщало ИА Регнум, китайский военный обозреватель Сун Чжунпин 18 февраля заявил, что Германия и Франция долго будут противиться вступлению Украины в НАТО, несмотря на подписанные Киевом с Берлином и Парижем соглашения о гарантиях безопасности. По его словам, эти договорённости являются скорее политическим обязательством и необязательны в практическом смысле.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни 17 февраля отметил, что немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех. По его словам, этот вопрос требует осторожного подхода.

Американский журнал Foreign Policy в январе со ссылкой на источники написал, что США и Германия хотят отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. Одним из аргументов против этого автор статьи назвал возможность спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 марта заявила, что Украину не берут в НАТО из-за существования явных претензий некоторых стран альянса на западные территории республики. Вступление Украины в НАТО означало бы признание существующих границ.