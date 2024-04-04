Курск, 4 апреля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила один беспилотный летальный аппарат (БПЛА) и сбила ещё семь дронов ВСУ в небе над Курской областью, сообщили в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что атаку БПЛА пресекли примерно в 22:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля над Курском уничтожили украинский БПЛА. Затем на центральном городском рынке вспыхнул пожар.

Кроме того, над городом сбили ещё три дрона. Обломки БПЛА попали в жилой дом в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а в двух частных домах в Курске произошло возгорание.

Минобороны России в свою очередь сообщило о том, что российские военные примерно в 21:30 мск обезвредили ещё один БПЛА над территорией Курской области.

Позднее глава региона Роман Старовойт написал, что в здании центра развития творчества детей в Курске начался пожар, который смогли локализовать.