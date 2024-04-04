Над Курской областью перехватили один дрон и сбили семь беспилотников ВСУ
МО России: силы ПВО перехватили один дрон и сбили семь БПЛА над Курской областью
Курск, 4 апреля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила один беспилотный летальный аппарат (БПЛА) и сбила ещё семь дронов ВСУ в небе над Курской областью, сообщили в своём Telegram-канале Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — отметили в ведомстве.
В Минобороны также уточнили, что атаку БПЛА пресекли примерно в 22:00 по московскому времени.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля над Курском уничтожили украинский БПЛА. Затем на центральном городском рынке вспыхнул пожар.
Кроме того, над городом сбили ещё три дрона. Обломки БПЛА попали в жилой дом в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), а в двух частных домах в Курске произошло возгорание.
Минобороны России в свою очередь сообщило о том, что российские военные примерно в 21:30 мск обезвредили ещё один БПЛА над территорией Курской области.
Позднее глава региона Роман Старовойт написал, что в здании центра развития творчества детей в Курске начался пожар, который смогли локализовать.