Курск, 4 апреля, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили беспилотник над Курском, после чего началось возгорание на центральном рынке города, сообщил вечером 4 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт напомнил, что приближаться к обломкам сбитых дронов и ракет опасно. Он призвал в случае их обнаружения звонить по телефону 112.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 апреля российские средства ПВО сбили над Курской областью четыре украинских беспилотника.

3 апреля Старовойт сообщил, что в больнице умерла женщина, которую ранило при обстреле украинскими боевиками Глушковского района 31 марта. Губернатор отметил, что врачи до последнего пытались спасти ей жизнь.