В Курске произошло возгорание в здании центра развития творчества детей
Старовойт: в Курске произошло возгорание в центре развития творчества детей
Курск, 4 апреля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске, сообщил в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.
Объект находится на улице Урицкого. Возгорание удалось локализовать. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал
Старовойт также предупредил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется. Глава региона призвал жителей не приближаться к окнам.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля над Курском сбили беспилотник ВСУ, после чего на центральном городском рынке начался пожар.
Через некоторое время в небе над городом сбили ещё три дрона. Обломки беспилотника попали в жилой дом в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Кроме того, произошло возгорание в двух частных домах в Курске.
Минобороны также проинформировало об одном дроне, уничтоженном над территорией Курской области.