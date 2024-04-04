Курск, 4 апреля, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Возгорание произошло в здании Областного центра развития творчества детей и юношества в Курске, сообщил в своём Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

Объект находится на улице Урицкого. Возгорание удалось локализовать. По данным губернатора, в результате происшествия никто не пострадал

Старовойт также предупредил, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется. Глава региона призвал жителей не приближаться к окнам.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 апреля над Курском сбили беспилотник ВСУ, после чего на центральном городском рынке начался пожар.

Через некоторое время в небе над городом сбили ещё три дрона. Обломки беспилотника попали в жилой дом в одном из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Кроме того, произошло возгорание в двух частных домах в Курске.

Минобороны также проинформировало об одном дроне, уничтоженном над территорией Курской области.