Курск, 4 апреля, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Российские средства ПВО вечером 4 апреля сбили над Курском ещё три украинских беспилотника, сообщил вечером губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске», — написал он.

Старовойт отметил, что, по предварительным данным, никто не погиб и не пострадал.

Губернатор добавил, что информацию о последствиях атаки уточняют, оперативные службы приступили к их устранению.

Как передавало ИА Регнум, Старовойт ранее вечером 4 апреля сообщил, что средства ПВО сбили над Курском беспилотник. После этого в районе центрального городского рынка начался пожар.

2 апреля ВСУ также атаковали Курскую область с помощью БПЛА. Силы ПВО в тот день сбили четыре вражеских дрона. Данных о пострадавших не было.