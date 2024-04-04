Хараре, 18 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Забастовка врачей в Зимбабве началась в среду, 13 марта. Они требуют налаживания поставок лекарств, сообщает The Guardian Africa.

Бастующие врачи выразили недовольство мерами государства по прекращению нехватки лекарств.

«Я принимаю пациентов, ставлю диагноз и отправляю их умирать», — заявил гинеколог-онколог Ботвелл Гужа. Он добавил, что в больнице больше не осталось лекарств от рака.

В открытом письме врачей к президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве они сообщили, что в состоянии вылечить только экстренные случаи. Медсестрам приходится стирать бинты, не хватает шприцов и обезболивающих.

«Имеющиеся на данный момент ресурсы не могут обеспечить предоставления экстренных услуг до конца месяца», — говорится в письме.

Недостаток лекарств и оборудования вынуждает врачей покидать страну и искать работу за границей.