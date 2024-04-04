Москва, 4 апреля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. На заседании комитета начальников генштабов вооруженных сил стран СНГ в Москве обсудили усиление противовоздушной обороны и современные подходы к противодействию БПЛА. Об этом 4 апреля сообщил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Участников заседания проинформировали о современных подходах к организации противодействия применению беспилотных летательных аппаратов», — заявил он, подводя итоги заседания.

В этой связи начальники Генштабов стран СНГ уделили особое внимание перспективам совершенствования объединённой системы противовоздушной обороны. На заседании также затронули тему разминирования в ходе специальной военной операции.

Помимо этого, участники заседания комитета начальников генштабов получили возможность ознакомиться с современными образцами вооружения, созданными предприятиями российского ВПК.

Как сообщало ИА Регнум, Герасимов 4 апреля заявил, что встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки. Всё более реальными становятся вызовы странам СНГ, что обязывает государства иметь хорошо оснащённые вооружённые силы, добавил он.

Герасимов назвал международный терроризм глобальной угрозой мира.

Россия с 1 января 2024 года стала председателем в СНГ. В качестве председателя Москва будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности.