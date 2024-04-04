Москва, 4 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Западные страны разрушают фундамент стратегической стабильности, заявил 4 апреля начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве.

Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов

«События последнего времени свидетельствуют о последовательном разрушении Западом фундаментальных основ стратегической стабильности», — заявил он.

Он отметил, что встреча военачальников стран СНГ проходит на фоне быстроменяющейся военно-политической обстановки. Всё более реальными становятся вызовы странам содружества, что обязывает государства иметь хорошо оснащённые и обученные вооружённые силы, добавил Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, Россия с 1 января 2024 года стала председателем в СНГ. В качестве председателя Москва будет работать над укреплением сотрудничества в военной сфере и области пограничной безопасности. В концепции председательства России в СНГ сообщается, что Москва также уделит значительное внимание работе по военно-патриотическому воспитанию.