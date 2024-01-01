Москва, 1 января, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Россия с 1 января 2024 года председательствует в Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Павел Бедняков/РИА Новости

Среди ключевых задач на 2024 год — укрепление авторитета СНГ, укрепление связей организации с рядом региональных объединений, совместное противодействие внешним вызовам.

В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Как передавало ИА Регнум, 26 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лидеры стран СНГ, прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит содружества, в ходе встречи сверили часы по актуальным международным и региональным темам. Он назвал саммит удачным, отметив важность возможности для лидеров стран пообщаться в неформальной обстановке.

Представитель Кремля подчеркнул, что они обсуждали не только праздничные темы. В ходе открытой части встречи президент России Владимир Путин поздравил коллег с наступающим Новым годом. Он также пригласил страны СНГ к участию в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение».