Москва, 4 апреля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Международный терроризм остаётся глобальной угрозой мира. Такое заявление 4 апреля на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ в Москве сделал начальник Генерального штаба Вооружённых сил России ― первый замминистра обороны Валерий Герасимов.

Алексей Коновалов/ТАСС

При этом он подчеркнул, что очаги напряжения в различных уголках планеты возникают не без внешнего воздействия.

«Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров по-прежнему остается глобальной угрозой мира», ― сказал Герасимов.

По словам главы Генштаба, в таких условиях вызовы государствам СНГ становятся всё более реальными и разнообразными. Это обязывает иметь хорошо оснащённые и обученные вооружённые силы, добавил Герасимов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Он добавил, что Россия всегда будет чувствовать горечь невосполнимых потерь, нанесённых в годы борьбы с международным терроризмом.

Вместе с тем, по словам главы государства, борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети и целые семьи.

МИД в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 31 марта передал украинским властям требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории России, в том числе главы СБУ Василия Малюка.

В ведомстве подчеркнули, что борьба с международным терроризмом является обязанностью каждой страны, и потребовал от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и выдать всех виновных, а также возместить причинённый жертвам ущерб.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 27 марта заявила, что российская сторона не получала от Франции конкретных предложений по борьбе с международным терроризмом. Парижу следует прекратить военную поддержку Украины, если он заинтересован в такой борьбе, подчеркнула дипломат.