Кировская область, 18 ноября, 2014, 16:21 — ИА Регнум. В Кировской области растёт число участниц программы профессионального обучения и переподготовки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в 2012 году в рамках программы прошли обучение 111 женщин, в 2013 году — 130 женщин.

Планировалось, что в нынешнем году эта цифра составит 155 человек, но на данный момент в программе уже 162 участницы из всех районов области, и интерес к ней постоянно растёт. На осуществление данных мероприятий из регионального бюджета выделено 1,2 млн. рублей.

В 2013 году все женщины, завершившие профессиональное обучение, возобновили свою трудовую деятельность, из них 92 вернулись на прежнее место работы, а 36 человек трудоустроились на другие предприятия. По итогам текущего года уровень трудоустройства участниц программы прогнозируется не менее 95%.

Ожидается, что в следующем году число участниц программы будет не меньше 160 человек. Губернатор Никита Белых рекомендовал службе занятости активизировать взаимодействие с работодателями в рамках данной программы, а также рассмотреть возможность увеличения числа её участниц, особенно в районах области.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком (до достижения им возраста трех лет) является одной из задач, поставленных в «майских» указах президента РФ. Основной задачей этихх мероприятий является создание для женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком (не имеющих статуса безработных) условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности после длительного перерыва, повышению их конкурентоспособности на рынке труда.

Подобные мероприятия в Кировской области осуществляются четвёртый год. В 2011 году такая программа была реализована в рамках антикризисных мер по снижению напряжённости на рынке труда, в 2012 году — в рамках реализации закона «О занятости населения в Российской Федерации». В 2013 году профессиональное обучение женщин данной категории включено в государственную программу «Содействие занятости населения Кировской области» на 2013-2020 годы.

Основным условием участия в программе является возобновление женщинами трудовой деятельности на прежнем либо новом месте работы (в том числе при содействии службы занятости) в течение не более 3 месяцев по окончании обучения. Профессиональное обучение женщин осуществляется более чем по 20 профессиям и специальностям. Организация учебного процесса осуществляется по очной и очно-заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.