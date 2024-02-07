Москва, 7 февраля, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Информационную инфраструктуру России постоянно атакуют хакеры, только в течение 2023 года было около 200 тысяч мощных кибератак, заявил 7 февраля начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности Алексей Петров на заседании форума «Иннофорум-2024».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Такие атаки в основном организуются зарубежными спецслужбами с привлечением сообщества международных преступников», — добавил он.

Петров отметил, что ситуацию в информационном поле определяет глобальное противостояние западных стран с Россией и другими государствами, отстаивающими свой суверенитет в цифровом пространстве. Он заявил о необходимости проводить работу в отношении тех, кто проводит кибератаки на российскую инфраструктуру.

Как сообщало ИА Регнум, зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов в ноябре 2023 года заявил, что в банке зафиксировали самую мощную DDoS-атаку на его ресурсы. В секунду электронная площадка предприятия получала более 1 млн запросов. Кузнецов также сообщил, что с начала СВО на Украине на ресурсы банка совершили более 550 кибератак.

Президент России Владимир Путин в ноябре провёл совещание с членами Совета безопасности по обеспечению информационной безопасности страны. Он подчеркнул важность этого вопроса.